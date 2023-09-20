По воинской части около Севастополя прилетела ракета. Возле главной нефтебазы ЧФ включили дымовой занавес

Главное: В Крыму сегодня снова гремят взрывы. Местные жители говорят о «прилете» в воинскую часть.

Детали: Мощные взрывы прогремели на территории оккупированного Крыма сегодня, 20 сентября. Оккупанты включили дымовой занавес возле нефтебазы Черноморского флота. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Крымский ветер» и Telegram так называемого «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева.

Дым у побережья в городе Инкерман появился около 12:00. Как отмечают местные Telegram-каналы, там расположена главная нефтебаза Черноморского флота РФ, где хранятся миллионы тонн топлива.

При этом пропагандистские паблики сообщают о взрывах в Севастополе, а именно в районе Бельбека, где находится аэродром. Некоторые Telegram-каналы пишут об «отбитой атаке».

Также между северной стороной Севастополя и Инкерманом был замечен черный дым.

Так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram о работе ПВО. По его словам, вблизи населенных пунктов Верхнесадовое и Кача якобы упали сбитые дроны, там возникли пожары.

В свою очередь Telegram-канал «Крымский ветер» пишет, что в населенном пункте Верхнесадовое «прилет» в российскую воинскую часть. Как отмечают местные жители, в населенном пункте Верхнесадовое был замечен дым. Там расположена российская воинская часть.

В тему: Неделю назад во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы.