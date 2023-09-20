В поисках зверя (2023): дата выхода и трейлер нового фильма с Николасом Кейджем

Главное: Вышел трейлер вестерна «В поисках зверя». Это фильм про студента, который ради приключений объединяется с таинственным охотником на бизонов.

Детали: Появился трейлер вестерна «В поисках зверя» с Николасом Кейджем.

Сюжет «В поисках зверя» расскажет о бросившем учебу студенте, который ради приключений на Диком Западе объединяется с таинственным охотником на бизонов. Вместе им предстоит выжить в трудном путешествии

Премьера «В поисках зверя» назначена на октябрь 2023 года.

Трейлер «В поисках зверя»: