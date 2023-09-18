F-35 пропал в США: военные обратились к общественности

Главное: Военные США просят помочь найти истребитель F-35. Он по непонятной причине упал в Южной Каролине.

Детали: Американские военные призвали общественность оказать содействие в поиске истребителя F-35B Lightning II, который упал в удаленной местности Южной Каролины по пока неизвестным причинам. Пилот успешно катапультировался и, согласно официальной информации, находится в стабильном состоянии.

Истребитель F-35B Lightning II, созданный компанией Lockheed Martin, исчез в воскресенье в южнокаролинском штате, и пока нет ясности о том, что произошло с ним. Военные сообщили лишь о наличии инцидента.

Следует отметить, что стоимость этого многоцелевого боевого самолета F-35, изготовленного с применением технологии «стелс» (которая делает его малозаметным для радаров), составляет около 80 миллионов долларов.

Поисковые операции проводятся в районе двух озер, Молтри и Марион, к северу от города Чарльстон и Объединенной базы Чарльстон, где этот истребитель базировался.

Военная база Чарльстон обратилась к общественности через твиттер и призвала сотрудничать с военными и гражданскими властями, чтобы помочь в поисках F-35.

Американские военные сообщили, что у них пока недостаточно информации, чтобы объяснить причины падения самолета. Тем не менее, второй истребитель F-35, который находился в воздухе одновременно с пропавшим, вернулся на базу в безопасности.

В тему: В 2018 году ВВС США временно остановили полеты всех F-35 после крушения одного из них в том же регионе, Южной Каролине.

Справка: F-35 — это многоцелевой боевой самолет пятого поколения, который разработан и производится американской компанией Lockheed Martin. Этот истребитель, также известный как Joint Strike Fighter (JSF), представляет собой выдающийся образец современной авиационной технологии и олицетворяет передовые разработки в области военной авиации.

Вот несколько ключевых характеристик F-35:

— Многоцелевой. F-35 разработан для выполняния широкого спектра задач, включая воздушное превосходство, бомбардировку, разведку и поддержку наземных войск. Он спроектирован для обеспечения гибкости и адаптивности на поле боя.

— Технология «стелс». Одной из ключевых особенностей F-35 является его способность к снижению радиолокационной видимости. Благодаря этой технологии, самолет становится малозаметным для радаров противника, что делает его трудным целью для обнаружения и перехвата.

— Версии. Семейство F-35 включает несколько различных модификаций, включая F-35A (для ВВС США), F-35B (вертикально взлетающая и садящаяся версия) и F-35C (для авианосцев). Каждая версия имеет свои уникальные характеристики, позволяющие выполнять разные виды задач.

— Сетевая интеграция. F-35 обладает высокой степенью сетевой интеграции, что позволяет ему обмениваться информацией с другими военными системами в реальном времени. Это улучшает общую ситуацию на поле боя и координацию действий.

— Современное вооружение. Истребитель оснащен передовым вооружением, включая различные типы ракет и бомб, что делает его эффективным средством воздушной атаки и поддержки.

— Мировое присутствие. F-35 широко экспортируется и используется не только Вооруженными силами США, но и многими другими странами-партнерами. Это укрепляет американское военное сотрудничество и обеспечивает надежную оборону союзников.

— Совместное использование. Как подразумевает название Joint Strike Fighter, F-35 разрабатывался с учетом потребностей нескольких видов вооруженных сил США, а также многих зарубежных клиентов. Это снижает затраты на обслуживание и упрощает совместное использование самолета.