Фильм «20 дней в Мариуполе» поедет на «Оскар-2024»

Главное: Документалка «20 дней в Мариуполе» поедет от Украины на «Оскар-2024».

Детали: Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» поедет от Украины на «Оскар-2024». Такое заявление озвучил украинский Оскаровский комитет.

Фильм «20 дней в Мариуполе» будет представлять Украину в категории «Лучший международный полнометражный фильм».

В киноленте журналиста Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетки и продюсера Василисы Степаненко показано начало российского вторжения, бомбардировки роддома и спасение автора и его коллег из Associated Press из осажденного города.