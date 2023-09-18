Половину Польши готовы были отдать России: об этом свидетельствуют рассекреченные документы

Главное: Власти Польши утверждают, что нынешняя оппозиция во времена премьерства их лидера Дональда Туска была готова отдать РФ половину Польши в случае вторжения.

Детали: Министр обороны Польши Мариуш Блащак опубликовал ролик, в котором показывает первую страницу рассекреченных документов от 2011 года с планом отступления польской армии за реку Вислу в случае вторжения РФ.

«Правительство Туска готово было отдать половину Польши в случае войны», — заявляет Блащак.

Утвержденный тогдашним министром обороны Клихом план предусматривал, что самостоятельная оборона Польши длилась бы две недели до прибытия союзных войск. План предполагал остановить противника «на концах рек Висла и Вепш», а также сохранить плацдармы на правом берегу Вислы в районе Грудзёндз — Торунь — Быдгощ и Отвоцк — Гарволин — Рыки.

Газета Rzeczpospolitej связывает данное заявление со скорыми парламентскими выборами в стране, где главным оппонентом власти является «Гражданская платформа» Дональда Туска.

При этом сам Клих по сути подтвердил подлинность документа. Он заявил, что планы обороны были созданы на основе Политической и стратегической оборонной директивы.