Нигде (2023): дата выхода и трейлер о дрейфующей в море беременной женщине

Главное: Появился трейлер фильма «Нигде». По сюжету, беременная, застрявшая в транспортном контейнере, пытается выжить в открытом море.

Детали: Вышел трейлер фильма «Нигде» от Netflix.

По сюжету фильма «Нигде», беременная, одна и дрейфующая в море женщина, застрявшая в транспортном контейнере, пытается выжить после побега из опустошенной тоталитарной страны.

Премьера «Нигде» состоится 29 сентября 2023 года.

Трейлер фильма «Нигде»: