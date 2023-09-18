По «администрации» Пушилина в Донецке что-то прилетело

Главное: В центре Донецка прогремел взрыв. Над зданием «администрации главы „ДНР“» Дениса Пушилина виднеется дым.

Детали: Во временно оккупированном Донецке сегодня, 18 сентября, снова прогремели взрывы. Сообщается о попадании в администрацию так называемого главы «ДНР» Дениса Пушилина. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

«Центр Донецка сейчас», — говорится в сообщении.

На видео можно увидеть дым над зданием, которое в Telegram-каналах называют «администрацией главы „ДНР“» Пушилина.

На данный момент более детальной информации об ударе по Донецку не сообщается. О наличии жертв и пострадавших также неизвестно.

В тему: В центре временно оккупированного Донецка 30 августа раздались взрывы. Местные Telegram-каналы сообщали о «прилетах» в жилищный комплекс Бульвар Сити и торговый центр Галактика.