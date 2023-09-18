Дэйв Кеннеди: ирландский энтузиаст принял яму, вырытую детской лопаткой, за... метеоритный кратер

Глаенов: Ирландский телеканал привлёк учёных и снял целый сюжет о яме, которую выкопали местные на пляже. Все из-за ошибки энтузиаста астрофизики Дэйва Кеннеди.

Детали: Ирландский телеканал Virgin Media News отправили команду в Портмарнок-Бич для расследования наблюдений местного энтузиаста астрофизики Дэйва Кеннеди.

«Около месяца назад я смотрел документальный фильм НАСА, и то, что вы видите перед собой — я сразу понял, что это место падения вот этого метеорита», — заявил Дэйв Кеннеди, показывая журналистам камень.

Но на следующий день в соцсетях появилась разгадка «тайны загадочного падения метеора» — его вырыли двое парней пляжной лопаткой.