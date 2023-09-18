Роналду попал мячом в голову «крановщику»

Главное: Криштиану Роналду случайно попал мячом в голову человеку, обслуживающему кран-камеру.

Детали: Во время матча чемпионата Саудовской Аравии по футболу, после розыгрыша штрафного, мяч от ноги Криштиану Роналду попал четко в голову человеку, обслуживающему кран-камеру. Пострадавшему потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя.

Позже в соцсетях завирусилась фотография, на которой якобы запечатлен тот самый оператор после удара Криштиану Роналду.

К слову, пострадавший претензий к звезде футбола не имеет.