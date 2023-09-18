Роналду попал мячом в голову «крановщику»

Віктор Єленський, хто він? Ленінець чи націоналіст?
Кабмин уволил всех замов министра обороны. В том числе и Анну Маляр
Армия российских оккупантов уменьшилась еще на 620 человек
Кадыров умер: об этом вовсю трубят российские паблики
Вирус Непах атакует Индию: вакцины не существует, смертность 70%
Кадыров болен и находится в критическом состоянии
В ТОП-50 самых влиятельных евреев 2023 попал Пригожин, но не попал Зеленский
У 11 млн украинцев проблемы с доступом к воде и гигиене
Правительство приняло проект госбюджета на 2024 год
В ОП рассказали, какие основные задачи выполняются при подготовке к деоккупации Крыма
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 271 440 солдат