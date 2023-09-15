С начала войны украинцам травмировали 150 000 конечностей и врачами проведено более 22 000 ампутаций, – Сошинский

С начала войны украинцам травмировали 150 000 конечностей и врачами проведено более 22 000 ампутаций. В большинстве случаев этих потерь можно было бы избежать. Об этом заявил инициатор национальной программы #ВрятуйКінцівку Сергей Сошинский в интервью доктору Евгению Комаровскому.

Сергей Сошинский поделился данными, согласно которым стоимость спасенной конечности составляет в среднем 45 721 грн., а государство выделяет на сохранение конечности всего 8 635 грн. При том, что на протезирование государство тратит более 2,5 млн. грн. на одного человека. «Эту разницу Нацпрограмма #ВрятуйКінцівку дофинансирует», — подчеркнул он.

«Каждый день в больницах общаюсь с десятками раненых, чувствую их отчаяние и надежду... я стараюсь, чтобы эти ощущения касались не только меня, чтобы их испытали все украинцы, каждый, кому не безразлично наше будущее», — сказал Сошинский.

По его словам, «раненые отдали свое здоровье за нас, за наши семьи и мы должны о них заботиться, если государство не успевает». «Это не раненым нужные операции, это всем нам нужно, чтобы травмированным спасли конечности, ведь каждый из них — это лучшие сыновья и дочери Украины, которые будут строить независимое украинское общество», — резюмировал Сергей Сошинский.

Боец 3-й Отдельной штурмовой бригады с позывным «Ирландцем», которому провели операцию в рамках программы #ВрятуйКінцівку, отмечает, что человек приходит в этот мир с двумя ногами, двумя руками и двумя глазами, и желательно этими «штуками» пользоваться максимально долго.

«Меня очень парила мысль о том, что мне отрежут ногу. Этого мне очень не хотелось. Я понимал, что это будет совсем другое качество жизни», — сказал он.

Справка. По данным экспертов, ожидаемое количество людей с ампутированными конечностями составляет поразительную цифру — от 17 000 до 22 600. Программа #ВрятуйКінцівку призвана эту цифру снизить.

Ее миссия — не позволить Украинк стать страной ампутантов и инвалидированных людей. В рамках программы планируется провести 15 тысяч операций в течение трех лет.