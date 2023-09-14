Аквамен и потерянное царство (2023): трейлер и дата выхода продолжения популярного фильма

Главное: Появился первый трейлер фильма «Аквамен и потерянное царство». В прокат фильм должен выйти 20 декабря 2023.

Детали: Вышел первый трейлер фильма «Аквамен и потерянное царство».

События фильма «Аквамен и потерянное царство» происходят через несколько лет после финала первой части. Теперь Артур Карри — новый король Атлантиды. Однако старые враги возвращаются, желая уничтожить все, что дорого для Аквамена.

В прокат фильм «Аквамен и потерянное царство» должен выйти 20 декабря 2023 года.

Трейлер фильма «Аквамен и потерянное царство»: