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Видео-Новости > Принц Гарри опозорился на немецком ТВ

Принц Гарри опозорился на немецком ТВ

Агата Кловская
14.09.23 16:21
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Принц Гарри опозорился на немецком ТВ

Главное: Принц Гарри принял участие в немецкой ТВ-передаче. Пробивая пенальти, он проиграл министру обороны Германии.

Детали: 38-летний британский принц Гарри серьезно опозорился, принимая участие в съемках спортивной передачи на немецком телевидении. Пробивая импровизированные пенальти, он умудрился проиграть в состязании с 63-летним министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Гость умудрился промазать все три свои попытки, в то время как политик реализовал сразу два удара.

Примечательно, что принц Гарри пообещал, что, если проиграет, то наденет футболку сборной Германии, однако в студии ее не нашлось, поэтому он повязал себе на шею шарф клуба «Майнц 05».

В тему: Принц Гарри рассказал, зачем употреблял наркотики.

Тэги: Германия, футбол, мир, спорт, принц Гарри, курьезы

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