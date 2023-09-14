В Саратове прогремел взрыв на газопроводе

Главное: В Саратове прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Россияне называют вероятной причиной ЧП разгерметизацию на газопроводе Песчаный-Умет-Сторожевка с последующим горением.

Детали: Масштабный пожар вспыхнул на окраине российского Саратова в четверг, 14 сентября. По предварительной версии, причина этого состоит в том, что произошла разгерметизация на газопроводе Песчаный-Умет-Сторожевка с последующим горением. Об этом сообщает местное издание «Регион 64».

Жители поселка Красный Октябрь Саратовской области, где произошло событие, заявили, что слышали громкий взрыв, который они традиционно называют «хлопком».

«Вышли — и „хлопок“ адский, а затем дым и пожар», — заявили свидетели происшествия.

Очевидцы также выложили фотографии и видео, на которых можно увидеть огромный столб дыма над местом пожара.

СМИ заявили, что газоснабжение на этом участке не предназначено для потребления населения.

В настоящее время якобы происходит горение травы на площади 2 га. На месте происшествия работают спасатели, заявили в российском МЧС.

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