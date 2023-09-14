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Видео-Новости > Неизвестные дроны атаковали Евпаторию. Там находится воинская часть

Неизвестные дроны атаковали Евпаторию. Там находится воинская часть

Агата Кловская
14.09.23 09:36
132
Неизвестные дроны атаковали Евпаторию. Там находится воинская часть

Главное: В Крыму заявили об атаке беспилотников в Евпатории. В районе, где слышали взрывы, находится воинская часть № 85683. Могло быть попадание в российскую установку ПВО.

Детали: В Евпатории (временно оккупированный Крым) ночью 14 сентября раздались взрывы. Россияне заявили об атаке дронов. Об этом сообщает ТГ-канал Крымский ветер.

По словам местных жителей, взрывы произошли, вероятно, в Заозерном районе. Могло быть попадание в российскую установку ПВО.

По данным «Суспільного», взрыв в Крыму прогремел в районе села Уютное. По улицам ездят машины скорой помощи и спасатели.

Отмечается, что в районе, где слышали взрывы, находится воинская часть № 85683.

В тему: В севастопольской бухте неизвестные ракеты поразили два российских корабля.

Тэги: Крым, взрыв, беспилотник, Евпатория

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