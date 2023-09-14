Арестович будет судиться с Пипой из-за исполнения песен Виктора Цоя

Главное: Суд по иску Арестовича обязал ГБР открыть уголовное дело против нардепа Пипы за разжигание межнациональной розни.

Детали: Печерский райсуд Киева по иску Алексея Арестовича обязал ГБР открыть уголовное дело против нардепа Натальи Пипы за разжигание межнациональной розни. Об этом написал сам Арестович.

Дело касается «наезда» Пипы на одессита, который пел во Львове русскоязычные песни Виктора Цоя.

По оценке Арестовича, действия Пипы имеют признаки разжигания межнациональной розни в Украине в условиях войны.

«Будем приучать любителей сеять рознь и вражду среди украинцев к выполнению Конституции Украины», — написал Арестович.