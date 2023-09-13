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Видео-Новости > В России возле Останкинской башни раздались взрывы

В России возле Останкинской башни раздались взрывы

Агата Кловская
13.09.23 10:29
89
В России возле Останкинской башни раздались взрывы

Главное: В российской столице накануне вечером были слышны взрывы. Недалеко от Останкинской башни в небо поднимался черный густой дым.

Детали: Пожар произошел на северо-востоке Москвы возле станции метро «Владыкино», рядом с Останкинской телебашней. Об этом в среду, 13 сентября, сообщают местные СМИ и Telegram-каналы.

Сообщается, что перед этим были слышны взрывы.

В то же время прокремлевские СМИ написали, что возле Останкино горел мусор.

«Мусор вспыхнул на площади 10 квадратных метров на северо-востоке Москвы, пожар ликвидирован, пострадавших нет», — написало РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

В тему: В севастопольской бухте неизвестные ракеты поразили два российских корабля

Тэги: Москва, взрыв, Россия, Останкинская башня

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