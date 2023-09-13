Появилось видео, как Румыния начала укреплять границу с Украиной

Главное: Румыния укрепляет границу с Украиной. Из-за войны с Россией.

Детали: Власти Румынии начали укреплять границу с Украиной. Об этом сообщает министерство обороны страны.

Сообщается, что стартовало строительство укрытия в селе Плаура уезда Тулча, которое находится возле Измаила в Одесской области.

Информируется, что данные работы были начаты в соответствии с решением Национального комитета по чрезвычайным ситуациям от 7 сентября 2023-го года «О принятии мер защиты на территории страны в непосредственной близости от зоны конфликта в Украине».

Отмечается, что такое укрытие рассчитано на гражданских, проживающих в этом районе и могут стать жертвами атак российских БПЛА.

Всего укрытий будет два.

Кроме этого военные обустроят зону вокруг этих укрытий.

Резюмируется, что навесы размером 9,6 метра в длину, два метра в ширину внутри и полтора метра в высоту внутри после завершения работ будут переданы местным властям коммуны Чеаталкиой.

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