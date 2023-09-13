В севастопольской бухте неизвестные ракеты поразили два российских корабля

Главное: Ночью в бухте Севастополя гремели взрывы. Минобороны РФ заявило, что были повреждены по меньшей мере два российских корабля.

Детали: В ночь на 13 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы. Об этом сообщили очевидцы. Они сообщили о семи взрывах. Также заявили, что от звуков взрывов сработала сигнализация автомобилей.

Как сообщают пророссийские СМИ, после взрыва произошел пожар. Вероятно, горит 13-й судоремонтный завод (осуществляет комплексный ремонт кораблей и судов Военно-Морского Флота РФ). Пожару присвоен четвертый класс сложности.

По предварительной информации, вспышка произошла из-за ракетной атаки.

На месте работают все необходимые спецслужбы.

За несколько минут до появления сообщений о взрывах СМИ оккупантов заявили, что движение по Керченскому мосту перекрыто: так происходит во время атак по захватчикам в Крыму.

В результате ударов и взрывов с пожаром на территории морского завода во временно оккупированном Севастополе (Крым) в ночь на 13 сентября были повреждены по меньшей мере два российских корабля. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два находящихся на ремонте корабля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этой ночью Украина нанесла «удар десятью крылатыми ракетами» по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе, а также «тремя безэкипажными катерами по группе кораблей Черноморского флота на переходе по морю».

По данным Минобороны РФ якобы были сбиты 7 ракет средствами ПВО, а также уничтожены все морские БПЛА патрульным кораблем оккупантов Василий Быков.

Спутники NASA зафиксировали масштабный пожар в Севастополе после ночной атаки. Возгорание возникло на территории Севастопольского морского завода.

При этом местный Telegram-канал «Крымский ветер» отмечает, что все три очага пожаров после удара находятся на территории морского завода в Севастополе. Два из них — в Южной бухте, еще один — в Корабельной бухте.

В тему: Накануне во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы.