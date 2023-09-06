Изгоняющий дьявола: Верующий (2023): трейлер и дата выхода продолжения знаменитого фильма ужасов

Главное: Вышел трейлер фильма «Изгоняющий дьявола: Верующий». Премьера состоится 6 октября 2023.

Детали: Вышел трейлер хоррора «Изгоняющий дьявола: Верующий». Фильм станет продолжением-перезапуском оригинальной картины «Изгоняющий дьявола».

«Изгоняющий дьявола» (The Exorcist, Экзорцист) — американский фильм ужасов 1973 года, поставленный режиссёром Уильямом Фридкином по роману Уильяма Питера Блэтти «Экзорцист» (1971). На написание романа Уильяма Блэтти вдохновил случай, произошедший в пригороде Сент-Луиса (штат Миссури) в 1949 году, когда католический священник Раймонд Дж. Бишоп изгонял беса из мальчика, якобы ставшего одержимым после использования спиритической доски.

Премьера фильма «Изгоняющий дьявола: Верующий» состоится уже через месяц — 6 октября 2023 года.

Трейлер фильма «Изгоняющий дьявола: Верующий»: