На Крымском мосту оккупанты установили новый пролет вместо поврежденного

Главное: Российские оккупанты установили новый пролет на незаконно построенном Крымском мосту. Он был поврежден 17 июля.

Детали: На Крымском мосту российские оккупанты установили новый пролет вместо поврежденного в результате атаки морских дронов 17 июля. Об этом свидетельствуют спутниковые фото от Planet Labs, опубликованные Радио Свобода.

На фото от 3 сентября пролет еще отсутствует, а от 5 сентября — уже установлен.

Отмечено, что ранее к югу от моста были установлены баржи, которые, как предполагается, станут основой для заграждения, чтобы «предотвратить подобные атаки в будущем».

В тему: В ночь на 17 июля на Крымском мосту ночью прогремел взрыв. Была повреждена опора.