В Лос-Анджелесе совершено «покушение» на Месси

Главное: В Лионеля Месси бросили бутылкой. Появилось видео инцидента.

Детали: Неприятный инцидент произошел в США после матча между «Лос- Анджелесом» и «Интер Майами». Фанат команды-хозяев бросил с трибуны в лидера гостей Лионеля Месси бутылку с водой, когда тот покидал поле.

Уже появилось видео инцидента.

На кадрах видно, что аргентинцу удалось увернуться от летящего в него предмета.

Рядом с футболистом в это время находился его охранник, однако он был бессилен предотвратить это «покушение».

Добавим, что команда Лионеля Месси победила со счетом 3-1, а сам аргентинец хоть и не забил, но отдал две голевые передачи.

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