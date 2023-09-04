Фестиваль Burning Man 2023 превратился в болото, а ранее его атаковал огненный смерч

Главное: На фестивале Burning Man пески превратились в большое грязевое болото. Из-за непогоды один человек погиб.

Детали: Из‑за проливного дождя 70 тысяч гостей фестиваля Burning Man, который проходят до 4 сентября в пустыне Блэк-Рок (Невада, США), не могут выбраться домой. Пески превратились в большое грязевое болото, пишет CNN.

Из-за непогоды один человек погиб. При каких обстоятельствах, неизвестно.

Остальным участникам организаторы советуют беречь воду и еду, так как неизвестно, когда погодные условия улучшатся, а передвижение на автомобилях невозможно, пока песок не высохнет. Участники мероприятия с трудом передвигаются по грязи пешком.

Ранее на фестивале Burning Man возник огромный огненный смерч.