Коломойского арестовали на 2 месяца

Главное: Суд избрал меру пресечения Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей на 2 месяца. С альтернативой - залога 509 млн грн.

Детали: Шевченковский суд Киева отправил олигарха Игоря Коломойского под стражу - с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен. Это то, чего требовали прокуроры. Срок - 60 дней, до 31 октября.

Сегодня СБУ вручила Коломойскому подозрение по двум двум статьям - мошенничество и легализация имущества полученного преступным путем. По данным следствия, Коломойский в течение 2013-2020 годов легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.