Коломойский приехал в суд, где ему выберут меру присечения

Главное: Игорь Коломойский приехал в суд. Ему будут избирать меру пресечения. Коломойского подозревают в легализации имущества, полученного мошенническим путем.

Детали: Олигарх Игорь Коломойский приехал в Шевченковский суд Киева, где ему будут избирать меру пресечения.

Ранее, утром у Коломойского: СБУ, БЭБ и Офис Генпрокурора вручили олигарху подозрение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 и 209, а именно легализация имущества, полученного мошенническим путем.

СМИ пишут, что якобы в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

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