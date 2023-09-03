Imagine Dragons: на концерте популярной группы в Грузии не дали развернуть украинский флаг

Главное: На концерте группы Imagine Dragons в Грузии не дали развернуть флаг Украины. Его отобрали у одной из фанаток.

Детали: На концерте американской группы Imagine Dragons в Грузии одной из фанаток группы запретили развернуть украинский флаг.

«Охранник подошел и сказал, чтобы я убрала флаг, я ответила, что не нарушаю закон. За одним охранником пришел второй, третий, четвертый, пятый, не знаю сколько пришло людей. Один человек вообще забрал у меня флаг. Он сказал, что нельзя расправлять флаги не только Украины, но и Грузии. Мне очень стыдно за это», — поделилась историей девушка по имени Кристина.

Справка. Imagine Dragons — американская поп-рок-группа, образованная в 2008 году в городе Лас-Вегас, США.