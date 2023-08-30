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Появилось видео, как Байден основательно опозорился на публике

Александр Панько
30.08.23 15:06
106
Появилось видео, как Байден основательно опозорился на публике

Главное: Джо Байден снова опозорился на публике. Читал из блокнота на встрече с лидером Коста-Рики.

Детали: Президент США Джо Байден снова основательно опозорился на публике. Произошло это во время встречи в Белом доме с лидером Коста-Рики Родриго Чавесом.

80-летний американский политик читал свое обращение к гостю из блокнота.

В то время как его 62-летний коллега говорил без помощи подсказок.

Так, Джо Байден зачитал: «Приятно снова приветствовать вас в Белом доме, здорово снова быть рядом с вами. Чуть больше года назад в Калифорнии мы вместе с партнерами со всего региона выступили за принятие Лос-Анджелесской декларации о миграции, и с тех пор вы проделали невероятную работу, стали отличным партнером».

Кроме этого он поблагодарил президента Коста-Рики за сотрудничество в сфере безопасности и экономики, все так же продолжая большую часть времени смотреть вниз, на блокнот, а не на гостя.

В тему: Трамп считает, что Байден может не дожить до президентских выборов.

Тэги: США, мир, Джо Байден, курьезы

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