Главное: Виктор Орбан сделал ряд скандальных заявлений по поводу Украины. Он не верит, что наша страна победит в войне.

Детали: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь сделал ряд скандальных заявлений по поводу Украины. Произошло это во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Так, комментируя мнение о том, что наша страна побеждает в войне Россию, он сказал: «Это ложь. Это не просто недопонимание, это ложь. Это невозможно. Каждый в политике, кто понимает логику, цифры, данные – без шансов. У них закончатся солдаты раньше, чем у России».

Он добавил, что на войне в нашей стране гибнут этнические венгры.

Политик также говорит, что попытка любой страны Запада отправить своих солдат в Украину будет означать прямую войну с Россией: «И мы немедленно окажемся в третьей мировой. Так что сейчас очень опасный момент».

Кроме этого глава правительства не верит, что президента России Владимиру Путина могут свергнуть, отмечая, что россияне будут удерживать страну от распада и защищать ее, вкладывать больше средств и производить больше оружия, чем их противники.

Виктор Орбан подчеркнул: «Так что не стоит недопонимать русских».

Отвечая на вопрос ведущего, что бы он сделал, если бы был главой НАТО или США, он заявил: «Немедленно мир. И позвать назад Дональла Трампа. Это все».

Венгр сказал: «Очевидно, что украинцы не в состоянии вытянуть в одиночку. Они неконкурентоспособны в этой войне. Если нет денег, оружия с Запада и, особенно, из США, то война закончена. Решение у вас в руках. Конечно, это об украинцах, их нельзя игнорировать, они должны быть вовлечены, но реальный фактор – это не Украина».

Также было сказано, что вероятность того, что Украина венет Крым – «совершенно нереалистичная и это исключено».

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