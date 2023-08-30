Похороны Евгения Пригожина прошли в закрытом режиме

Главное: На Пороховском кладбище в Петербурге похоронили создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Похороны были закрытыми, их посетили лишь около 30 человек.
Детали: Несколько часов назад на Пороховском кладбище в Петербурге прошла закрытая церемония прощания с создателем ЧВК «Вагнер». Евгения Пригожина похоронили рядом с его отцом.
Лишь около 30 человек посетили похороны Евгения Пригожина на Пороховском кладбище. Людей в военной форме на церемонии не было.
Об этом российскому изданию «Агентство» рассказал сотрудник кладбища.
«Было от 20 до 30 человек. Только близкие и родственники, их я знаю. Минут 40 шла церемония. Все были в штатском, военных я не видел», — сообщил сотрудник кладбища.
Также российские паблики публикуют фото стихотворения, которое размещено на могиле Пригожина. Это отрывок из стиха Иосифа Бродского «Натюрморт», который заканчивается словами:
«Мертвый или живой,
разницы, жено, нет.
Сын или Бог, я твой».