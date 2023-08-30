Похороны Евгения Пригожина прошли в закрытом режиме

Главное: На Пороховском кладбище в Петербурге похоронили создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Похороны были закрытыми, их посетили лишь около 30 человек.

Детали: Несколько часов назад на Пороховском кладбище в Петербурге прошла закрытая церемония прощания с создателем ЧВК «Вагнер». Евгения Пригожина похоронили рядом с его отцом.

Лишь около 30 человек посетили похороны Евгения Пригожина на Пороховском кладбище. Людей в военной форме на церемонии не было.