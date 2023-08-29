В американской политике вспыхнул неожиданный музыкальный скандал

Главное: Рэпер Эминем ополчился на кандидата в президенты США Вивека Рамасвами. Запретил политику использовать свои песни.

Детали: Достаточно необычный музыкальный скандал вспыхнул в американской политике. О нем сообщает CNN.

Информируется, что Организация по защите прав исполнителей по просьбе Маршалла Брюса Мэтерса (рэпер Эминем), проинформировала предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами о том, что артист отзывает лицензию на использование композиций в ходе предвыборной кампании политика.

Представитель кандидата Триша Маклафлин заверила, что его штаб выполнит требование прекратить использование музыки Эминема.

Ранее Вивек Рамасвами на ярмарке штата Айова зачитал свои поклонникам куплет из песни Эминема Lose Yourself, заявив, что это его любимый трек, который звучит во время его предвыборной кампании.

Справка :

Вивек Ганапати Рамасвами – американский предприниматель индийского происхождения, писатель и консервативный политический деятель. Автор книг «Воук, зарегистрированный как корпорация» и «Нация жертв».

В тему: Ранее Вивек Рамасвами сделал неоднозначное заявление по поводу России.