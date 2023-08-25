В Ровенской области мать утопила своих сыновей

Главное: В Ровенской области мать убила своих детей. Она утопила мальчиков.

Детали: Жуткое преступление произошло в Ровенской области в среду, 23 августа. О нем сообщает местная прокуратура.

Информируется, что 42-летняя женщина, которая проживала в городе Вараш, утопила своих сыновей в водоеме, которым было шесть и семь лет.

Инцидент произошел в пределах бывшего карьера в Варасском районе.

Следствие говорит, что старшего сына она с применением физического принуждения погрузила в воду и удерживала его в таком положении до момента прекращения сопротивления.

Отмечается, что, выйдя на берег, женщина взяла за руку младшего сына и повела его к деревянному помосту, под которым была значительная глубина, и толкнула в воду, зная, что тот не умеет плавать.

Горе-мать стояла на том же помосте и наблюдала за неизбежностью утопления, говорится в сообщении.

Известно, что вскоре на место ЧП прибежал 37-летний отец. Одного из сыновей он сумел достать своими силами, но реанимационные меры не принесли результата и, увы, мальчик умер. Второго ребенка достали водолазы.

Женщина находится в изоляторе временного содержания. В совершенном ужасе она призналась.

Теперь выясняются мотивы столь зверского поступка.

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