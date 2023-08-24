Появилось видео, как в Милане простились с Тото Кутуньо

Главное: В Милане простились с Тото Кутуньо. Певца проводили аплодисментами.

Детали: В Милане простились с выдающимся итальянским певцом Тото Кутуньо, который скончался накануне в возрасте 80 лет. Произошло это в базилики Санти-Нерео-эд-Акиллео.

Артиста проводили в последний путь громкими аплодисментами.

Среди тех, кто пришел на похороны, были легендарные представители итальянской эстрады Пупо и Джанни Моранди.

Приходской священник Джанлуиджи Панцери, говоря о глубокой вере певца, поведал, что тот был убежден, что жизнь не заканчивается смертью: «Он оставил прекрасный след в мире, след красоты своих композиций. Войдя в дом Господа, возможно, Тото скажет хору ангелов: "Дайте мне петь с гитарой в руках».

В тему: Еще в 2007-м году у Тото Кутуньо диагностировали рак простаты, после чего он прошел длительное лечение и подвергся операции, где ему удалили почку.