Появилось видео с места жуткого ДТП в Мексике, которое унесло немало жизней

Главное: В Мексике произошло страшное ДТП. Погибли 16 человек.

Детали: Жуткое ДТП произошло в Мексике. На шоссе Куакнопалан-Оахака автобус, который перевозил местных жителей и мигрантов, столкнулся с грузовиком.

По данным правоохранителей, жертвами аварии стали не менее 16 человек: восемь мужчин и восемь женщин, в том числе одна несовершеннолетняя.

Еще 36 людей получили различные травмы.

Известно, что инцидент случился на границе штатов Оахака и Пуэбла.

Сейчас следствие выясняет причину трагедии.

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