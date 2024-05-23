В НАТО вновь отказались вводить войска в Украину

НАТО все еще не хочет вводить свои войска в Украину. Заявление сделал заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ.

Он отметил: «НАТО не намерена вводить войска в Украину. Генеральный секретарь недавно подтвердил это в Риме. Украина даже не просит нас об этом».

Чиновник добавил: «Украинцам нужна дополнительная поддержка, и это наша цель на данный момент».

Кроме этого было сказано, что НАТО пытается избежать эскалации конфликта, но не планирует вмешиваться в него.

По его словам, что существует четкая линия разграничения между территорией НАТО и территорией, не входящей в Альянс.

Сообщается: «Положение о взаимной помощи в статье 5 Договора о НАТО применяется исключительно к территории НАТО и государствам-членам Альянса».

Чиновник говорит, что Россия использует инструменты гибридной войны в Молдове, Грузии, а также и в странах НАТО, которые сетуют на масштабные кибератаки, дезинформацию и вмешательство в выборы.

Информируется, что есть риск для инфраструктуры, имеющей ключевое значение для Альянса.

Мирча Джоанэ поведал: «Оптоволоконные кабели являются важнейшей частью нашей инфраструктуры. Подумайте, сколько данных передается по ним только под Атлантическим океаном. По ним, вероятно, осуществляется более 90% финансовых транзакций между США и Европой, если бы связь была разорвана, последствия были бы катастрофическими».

Резюмируется: «Мы должны думать также о сценариях за пределами территории НАТО и обсуждать их с нашими партнерами – опасность исходит не только от России, но и от других государственных и негосударственных акторов».

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 497 700 солдат.