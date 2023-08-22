Тото Кутуньо: умер суперпопулярный итальянский певец

Главное: Умер итальянский певец и композитор Тото Кутуньо. Исполнитель хитов «Solo noi» и «Lʼitaliano».

Детали: Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет. Как сообщает Ansa, музыкант скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане.

Менеджер артиста Данило Манкузо рассказал агентству, что Кутуньо долгое время болел и в последние месяцы ему стало хуже.

Сальваторе «Тото» Кутуньо начинал свою карьеру как композитор. Он сотрудничал с такими исполнителями, как Адриано Челентано, Мирей Матье, Джо Дассен, Далида, группа Ricchi e Poveri.

В конце 1970-х Кутуньо начал сольную поп-карьеру. В 1980 году он выиграл песенный конкурс в Сан-Ремо с песней «Solo noi». Через три года он выступил на конкурсе с композицией «Lʼitaliano», ставшей международным хитом.