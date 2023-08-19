Фионна и Кейк (2023): трейлер и дата выхода нового мультсериала

Главное: Появился первый трейлер мультсериала «Фионна и Кейк». Все 10 эпизодов выйдут 31 августа 2023.

Детали: Появился первый трейлер спин-оффа «Времени приключений» под названием «Фионна и Кейк».

Новое телешоу «Фионна и Кейк» представит альтернативную вселенную, в которой главными героями станут Фионна и Кейк — женские версии Финна и Джейка из оригинального Adventure Time.

Все 10 эпизодов «Фионна и Кейк» одновременно выйдут 31 августа 2023 года.

трейлер мультсериала «Фионна и Кейк»: