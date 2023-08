Главное: Нейробиологи воссоздали песню, которую слушал человек, по сигналам мозга.

Детали: В ходе недавнего эксперимента исследователи проанализировали мозговую активность человека на фоне прослушивания трека Another Brick in the Wall группы Pink Floyd. Затем они разработали систему машинного обучения, которая смогла почти полностью реконструировать эту песню.

Уточняется, что метод может помочь восстановить музыкальные аспекты речи (интонация и ритм) у пациентов с тяжелыми заболеваниями, такими как инсульт или амиотрофический склероз, что было диагностировано у Стивена Хокинга.

Для этого уникального эксперимента ученым понадобилось 346 электродов и сила искусственного интеллекта.