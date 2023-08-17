Жуткое ДТП в Боливии: опубликовано видео с места аварии, которая оборвала немало жизней

Главное: Страшное ДТП произошло в Боливии. Погибли восемнадцать человек.

Детали: В Боливии произошло жуткое ДТП. О нем сообщает местная полиция.

В аварию попал автобус межведомственной службы, в результате чего восемнадцать человек погибли (в том числе дети), а еще двадцать человек получили различные травмы и были госпитализированы.

Известно, что машина съехала с дороги на 80-м километре трассы Санта-Крус–Кочабамба и рухнул в обрыв.

Сам водитель автобуса получил ранения.

Сейчас идет расследование для выяснения причин, по которым случилось ЧП.

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