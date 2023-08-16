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Видео-Новости > Алина Михайлова: В Украине всё плохо во фронтовой медицине, эвакуация может длиться 8 часов

Алина Михайлова: В Украине всё плохо во фронтовой медицине, эвакуация может длиться 8 часов

Александр Панько
16.08.23 21:50
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Алина Михайлова: В Украине всё плохо во фронтовой медицине, эвакуация может длиться 8 часов

Главное: Парамедик Алина Михайлова заявила, что на эвакуацию украинского бойца на фронте идёт до 8 часов и это проблема.

Детали: Глава медслужбы «Волки Да Винчи» Алина Михайлова раскритиковала заявление замминистра обороны Анны Маляр об отличном положении медиков на фронте.

«У нас всё плохо во фронтовой медицине», – заявила она в эфире «Слидство-Инфо».
 
«У нас целых 8 часов может быть эвакуация. Можем ли мы этим гордиться? Нет. Можем ли повлиять? Можем сократить до 2, 3, но час обеспечить не можем», — добавила Михайлова.
 
Ранее замглавы Минобороны Анна Маляр заявила, что около 80% раненых в течение «золотого часа» получают медицинскую помощь.
 

Тэги: война в Украине, Алина Михайлова, Волки Да Винчи

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