Алина Михайлова: В Украине всё плохо во фронтовой медицине, эвакуация может длиться 8 часов

Главное: Парамедик Алина Михайлова заявила, что на эвакуацию украинского бойца на фронте идёт до 8 часов и это проблема.

Детали: Глава медслужбы «Волки Да Винчи» Алина Михайлова раскритиковала заявление замминистра обороны Анны Маляр об отличном положении медиков на фронте.

«У нас всё плохо во фронтовой медицине», – заявила она в эфире «Слидство-Инфо».

«У нас целых 8 часов может быть эвакуация. Можем ли мы этим гордиться? Нет. Можем ли повлиять? Можем сократить до 2, 3, но час обеспечить не можем», — добавила Михайлова.

Ранее замглавы Минобороны Анна Маляр заявила, что около 80% раненых в течение «золотого часа» получают медицинскую помощь.