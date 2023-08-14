Украинские гребцы совершили кое-что невероятное

Главное: На чемпионате мира по гребле на лодках произошло кое-что необычное. Украинские спортсмены финишировали на затонувшем каноэ.

Детали: Крайне необычный инцидент произошел на чемпионате мира по гребле на лодках. Тут украинские гребцы сумели дойти до финиша на затонувшем каноэ «Дракон».

Об этом сообщает Федерация драгонбота Украины.

Известно, что в заплыве на дистанции две тысячи метров за двести метров до финиша лодку наших спортсменов затопило от волны соперников, однако те не сдались и продолжили грести, находясь по грудь в воде.

Украинцы добавились до финиша, после чего занял шестое место среди девяти команд.

Справка :

Лодка «Дракон» представляет собой двадцатиместное каноэ с головой дракона на носу. На передней части лодки сидит барабанщик, который бьет в большой барабан, задавая ритм гребцам.

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