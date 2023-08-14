Появилось видео крушения истребителя в США

Главное: В США разбился истребитель. Появилось видео инцидента.

Детали: В американском штате Мичиган произошло громкое ЧП. Тут во время авиашоу Thunder Over Michigan разбился истребитель МиГ-23.

Пилот и пассажир самолета успели катапультироваться. Они не пострадали.

Сейчас следствие выясняет причины произошедшего.

Известно, истребитель упал на парковку жилого комплекса в городе Белвиль, задев несколько автомобилей. К счастью, в момент ЧП тут никого не было.

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