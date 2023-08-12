Игра в прятки (2023): трейлер и дата выхода нового мрачного хоррора

Главное: В Сети появился трейлер хоррора «Игра в прятки». Запуск фильма состоится 1 сентября 2023.

Детали: В Сети появился трейлер хоррора «Игра в прятки» от Netflix с Эйсой Баттерфилдом и Наталией Дайер.

По сюжету фильма «Игра в прятки», подростки из Салема случайно высвобождают демона, возжелавшего сыграть в детские игры насмерть.

Запуск фильма «Игра в прятки» состоится 1 сентября 2023 года.

трейлер хоррора «Игра в прятки»: