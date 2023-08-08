Львовская кондитерская «Прутень» попала в скандала из-за «развратной» выпечки

Главное: В Сети разгорелся скандал вокруг львовской кондитерской «Прутень». Там продают пирожные в форме мужских и женских гениталий.

Детали: В Сети разгорелся скандал вокруг «развратной» выпечки кондитерской «Прутень», которую недавно окрыли во Львове. В заведении продают пирожные в форме мужских и женских гениталий.

Помимо внешнего вида, у десертов также откровенные названия по типу «Пижон в шоколаде», «Последняя капля», «Мохнатка под шофе», «Горячая милфа», «Фруктовый оргазм».

Как сообщают местные паблики, львовяне обратились с жалобами в горсовет, чтобы данное заведение проверили и, при необходимости, закрыли.

Мнения украинцев по этому поводу традиционно разделились на два лагеря:

«Хаотическая застройка, отсутствие нормального общественного транспорта, отсутствие мусороперерабатывающего и вишенка на торте: х@р печеный для львовян».

«Есть какие-то морально-нравственные нормы в конце концов. С точки зрения религии это безнравственно и развратно».

«Члены и влагалища пусть пекут из глины, из гов@а и тд. но не из муки, зерно не для похоти».

Однако есть и те, кто поддержали данное заведение

«Стриптиз-клуб на площади Рынок никого не смущает, а вот вафли почему-то мешают».

«Те львовяне, которые выступали за закрытие данного заведения — неадекватные и необразованные люди».

«Мда, не к чему уже уцепиться. Я лично против закрытия. Что касается детей, то пора уже начинать немного больше объяснять им такие темы».