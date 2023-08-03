Под Москвой вспыхнул пожар на аккумуляторном заводе

Главное: В Подмосковье загорелся аккумуляторный завод. Сообщается, что горит цех по производству кислородных аккумуляторов. Пожару определен второй ранг опасности.

Детали: В подмосковном городе Воскресенск — пожар на аккумуляторном заводе. В районе поднимается огромный столб дыма. Об этом сообщает российский ТГ-канал Mash.

«Пожар начался на аккумуляторном заводе в Воскресенске. Предварительного взрыва не было. По нашим данным, горит цех по производству кислородных аккумуляторов. Пожару определен второй ранг опасности. Проводится эвакуация», — говорится в сообщении.

Сообщается, что из цеха эвакуированы семь человек, пострадавших нет.

Площадь пожара — 200 квадратных метров.

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