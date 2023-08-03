Главное: Лионель Месси снова забивает в США. Второй дубль кряду.

Детали: 36-летний аргентинский нападающий Лионель Месси продолжает зажигать в США, разбираясь с соперниками, словно с котятами. На этот раз он забил дважды в 1/16 финала Кубка лиг, благодаря чему его «Интер Майами» обыграл «Орландо Сити» со счетом 3-1.

Это уже второй дубль бомбардира кряду. Всего на американской земле он забил пять голов в трех встречах.

Отметим, что одноклубник аргентинца украинский защитник Сергей Кривцов сыграл весь поединок.

В тему: Месси покорилось поистине уникальное достижение.