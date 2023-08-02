Дети шпионов: Армагеддон (2023): дата выхода и трейлер нового фильма Роберта Родригеса

В ЮНЕСКО подсчитали, сколько культурных объектов Россия уничтожила и повредила в Украине

В Беларуси заметили еще один лагерь «вагнеровцев»

На одном из пляжей Турции найдены десятки неразорвавшихся снарядов

На Буковине верующие УПЦ передали автомобиль для нужд ВСУ

Ангус Клауд, звезда сериала «Эйфория», умер в возрасте 25 лет

Каскадер Реми Лучиди, под псевдонимом Реми Энигма, сорвался с небоскреба

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 246 190 солдат

Россия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге

В Саудовской Аравии грядут мирные переговоры по Украине

Рождаемость в Украине в 2023 году снизилась почти на треть

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 246 690 солдат

В РФ заявили об атаке морских дронов на корабли ЧФ

27.07.23 14:26

Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 15 ноября 2023: парламентских выборов не будет

27.07.23 08:59

ЕС помог украинским школам

26.07.23 15:18

Усейн Болт: легендарный спортсмен сделал сенсационное заявление

27.07.23 11:34

Стало известно, что сейчас происходит со строительством в Украине

27.07.23 14:37

Министра культуры Ткаченко отправили в отставку

26.07.23 14:09

Кандидат в президенты США от демократов сделал очередное скандальное заявление по поводу России

26.07.23 16:30

В Австралии во время операции у пациентки… загорелось лицо

27.07.23 09:12

ВСУ продолжают успешно атаковать под Бахмутом

27.07.23 08:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 244 270 солдат

26.07.23 13:27

Оккупанты повредили в Украине 1300 учебных заведений. 180 школ разрушено полностью