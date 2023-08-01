Москву снова атаковали неизвестные беспилотники

Главное: Беспилотники снова атаковали Москву. Во время атаки пострадал фасад высотки на 21 этаже. Предварительно жертв нет. На месте работают экстренные службы.

Детали: В ночь на вторник, 1 июля, Москву снова атаковали беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В сети публикуют видео, на которых можно услышать громкие взрывы.

Как пишут в сети, один дрон влетел в одну из башен Москва-Сити, возле нее виднеется дым.

Очевидцы сообщают о звуке взрыва и попадании беспилотника в небоскреб. Около него полицейские перекрыли движение, скапливается специальная техника.

Перед атакой беспилотников на центр Москвы дроны были замечены в нескольких городах Подмосковья.

Сообщается, что якобы один из дронов был уничтожен на подлете в столицу РФ, в районе Кубинки.

В тему: Ночью 24 июля в Москве прозвучало несколько взрывов.