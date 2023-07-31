В центре Донецка прогремели взрывы. Горят автомобили

Главное: Ворошиловский район оккупированного Донецка попал под обстрел. В районе Дворца бракосочетаний горят автомобили.

Детали: Центр временно оккупированного Донецка в понедельник, 31 июля, попал под обстрел. В результате «прилета» загорелись автомобили. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Так называемый «мэр» Донецка Алексей Кулемзин отметил, что в результате обстрела Ворошиловского района горит маршрутный автобус и две легковые машины. По его словам, один человек погиб, трое ранены.

Также сообщается об обстреле Киевского и Куйбышевского районов города.

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