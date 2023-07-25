В Киеве на блокпосту водитель сбил военных. Один человек погиб

Главное: В Киеве водитель Volkswagen на большой скорости совершил наезд на двух солдат Нацгвардии, двигаясь по Берестейскому проспекту в период действия комендантского часа. Один человек погиб, двое травмированы.

Детали: В ночь на вторник в Киеве на блокпосту возле станции метро Святошино водитель автомобиля Volkswagen на большой скорости наехал на военнослужащих Нацгвардии и протаранил два автомобиля. Один человек погиб и двое пострадали, сообщает Нацполиция 25 июля.

«В 00:05 часов в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на блокпосту возле станции метро Святошино водитель автомобиля Volkswagen совершил автопроисшествие с пострадавшими. На место происшествия немедленно выехала скорая медицинская помощь и следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию», — отметили в полиции.

Правоохранители установили, что 23-летний водитель, двигаясь по Берестейскому проспекту в период действия комендантского часа, на большой скорости совершил наезд на двух солдат Нацгвардии, которые несли службу на блокпосту.

Затем автомобиль протаранил еще две припаркованные машины, в одной из которых находился военный территориального центра комплектования.

В результате столкновения 49-летний солдат от полученных травм погиб на месте, а его 26-летнего сослуживца с травмами разной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Еще одному пострадавшему военному была оказана помощь на месте.

Правоохранители провели осмотр водителя на состояние опьянения с помощью прибора Драгер, не обнаружившего алкоголя в его организме, а дальнейшие экспертизы установят, находился ли он под действием наркотиков.

Следователи возбудили уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (ч.2 ст.286 УК Украины). Водитель задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и взятии его под стражу.

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

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