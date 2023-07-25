Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Пацаны (2023): трейлер и дата выхода спин-оффа «Gen V»

Пацаны (2023): трейлер и дата выхода спин-оффа «Gen V»

Агата Кловская
25.07.23 10:02
83
Пацаны (2023): трейлер и дата выхода спин-оффа «Gen V»

Главное: Вышел тизер-трейлер спин-оффа «Пацаны». Релиз запланирован на 29 сентября 2023.

Детали: Вышел новый тизер-трейлер спин-оффа «Пацаны» — «Gen V».

Сюжет сериала расскажет об обучении первого поколения супергероев, на которых испытывается Сыворотка V.
 
Релиз спин-оффа «Пацаны» запланирован на 29 сентября 2023 года.
 
 тизер-трейлер спин-оффа «Пацаны»:
 
 
 

Тэги: фильм, кино

Комментарии

Статьи

21.07.23 15:30

Как за 2023 год изменились цены на ягоды в Украине

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Женская эмансипация повышает уровень стресса у девушек
24.07.23 22:11

Женская эмансипация повышает уровень стресса у девушек

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
Усик - президент Украины?
Усик - президент Украины?
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.07.23 11:33

В Киеве на блокпосту водитель сбил военных. Один человек погиб
25.07.23 11:16

Утром в Крыму снова гремели взрывы
25.07.23 10:56

ЕС увеличит производство ракет для Украины
25.07.23 10:36

Экс-нардепу Мураеву вручили подозрение в госизмене
25.07.23 10:17

Резников назвал причины, почему контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы
25.07.23 10:11

На ЗАЭС обнаружили мины
25.07.23 09:46

На Закарпатье обрушился мост, по которому ехали автомобили. Есть пострадавшие
25.07.23 09:42

Число жертв войны среди детей в Украине продолжает расти
25.07.23 09:33

Украинская ПВО ночью сбила все «мопеды» над Киевом
25.07.23 09:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 243 220 солдат
25.07.23 11:33

В Киеве на блокпосту водитель сбил военных. Один человек погиб
25.07.23 11:16

Утром в Крыму снова гремели взрывы
25.07.23 10:36

Экс-нардепу Мураеву вручили подозрение в госизмене
25.07.23 10:17

Резников назвал причины, почему контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы
25.07.23 09:33

Украинская ПВО ночью сбила все «мопеды» над Киевом
25.07.23 09:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 243 220 солдат
24.07.23 16:39

ВСУ значительно продвинулись на Бердянском направлении
24.07.23 15:47

Оккупанты активно перемещают технику из Мелитополя в Крым
24.07.23 14:52

Украина уже освободила 50% захваченных с февраля 2022 года территорий
24.07.23 12:30

В Киеве задержан скандальный одесский военком
19.07.23 14:46

ВСУ за месяц освободили больше территорий, чем россияне захватили за год, — глава британской разведки
19.07.23 15:36

Россия уничтожила 60 тысяч тонн украинского зерна за два дня
18.07.23 16:24

В Киеве появились какие-то странные вандалы
20.07.23 16:30

В ЕС озвучили, сколько зерна сейчас заблокировано в Украине
19.07.23 10:46

В Украине значительно выросло производство пива
20.07.23 11:10

Стало известно, будет ли изменен официальный курс доллара в Украине
19.07.23 11:54

В ОК ЮГ рассказали о последствиях ночной воздушной атаки на юг Украины
20.07.23 12:46

В Севастополе и Феодосии прогремели взрывы
20.07.23 09:49

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 240 010 солдат
19.07.23 11:49

Стало известно, сколько газа удалось накопить Украине с начала весны
Фото и Видео
В Киеве на блокпосту водитель сбил военных. Один человек погиб
В Киеве на блокпосту водитель сбил военных. Один человек погиб
В Киеве на блокпосту водитель сбил военных. Один человек погиб
В Киеве на блокпосту водитель сбил военных. Один человек погиб
Пацаны (2023): трейлер и дата выхода спин-оффа «Gen V»
Пацаны (2023): трейлер и дата выхода спин-оффа «Gen V»
Дорогой Дэвид (2023): трейлер и дата выхода триллера, который основан на вирусном твите
Дорогой Дэвид (2023): трейлер и дата выхода триллера, который основан на вирусном твите
Рик и Морти (2023): трейлер и дата выхода популярного аниме
Рик и Морти (2023): трейлер и дата выхода популярного аниме
Харли Квинн, 4 (2023): трейлер и дата выхода новой культовой анимации
Харли Квинн, 4 (2023): трейлер и дата выхода новой культовой анимации
Зеленский анонсирует еще больше систем ПВО от западных партнеров
Зеленский анонсирует еще больше систем ПВО от западных партнеров
В Киеве задержан скандальный одесский военком
В Киеве задержан скандальный одесский военком
Жертвами жуткого наводнения в Афганистане стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Афганистане стали десятки людей
В Индонезии утонул переполненный паром – много погибших и пропавших без вести
В Индонезии утонул переполненный паром – много погибших и пропавших без вести
Бритни Спирс внезапно порадовала своих фанатов
Бритни Спирс внезапно порадовала своих фанатов
fraza.com
Новости блогосферы
14.07.23 21:18

С кем мы останемся в Украине после победы?
13.07.23 10:15

Украина. Падение в бездну
20.06.23 10:16

Почему западные компании побеждают украинские?
10.06.23 22:12

Что такое контролируемая война?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.