Пацаны (2023): трейлер и дата выхода спин-оффа «Gen V»

Главное: Вышел тизер-трейлер спин-оффа «Пацаны». Релиз запланирован на 29 сентября 2023.
Детали: Вышел новый тизер-трейлер спин-оффа «Пацаны» — «Gen V».
Главное: Вышел тизер-трейлер спин-оффа «Пацаны». Релиз запланирован на 29 сентября 2023.
Детали: Вышел новый тизер-трейлер спин-оффа «Пацаны» — «Gen V».
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В Киеве на блокпосту водитель сбил военных. Один человек погиб
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На Закарпатье обрушился мост, по которому ехали автомобили. Есть пострадавшие
Число жертв войны среди детей в Украине продолжает расти
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Утром в Крыму снова гремели взрывы
Экс-нардепу Мураеву вручили подозрение в госизмене
Резников назвал причины, почему контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы
Украинская ПВО ночью сбила все «мопеды» над Киевом
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 243 220 солдат
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Оккупанты активно перемещают технику из Мелитополя в Крым
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В Киеве задержан скандальный одесский военком
ВСУ за месяц освободили больше территорий, чем россияне захватили за год, — глава британской разведки
Россия уничтожила 60 тысяч тонн украинского зерна за два дня
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Стало известно, будет ли изменен официальный курс доллара в Украине
В ОК ЮГ рассказали о последствиях ночной воздушной атаки на юг Украины
В Севастополе и Феодосии прогремели взрывы
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 240 010 солдат
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