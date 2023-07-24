Дорогой Дэвид (2023): трейлер и дата выхода триллера, который основан на вирусном твите

Украина уже освободила 50% захваченных с февраля 2022 года территорий

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Оккупанты активно перемещают технику из Мелитополя в Крым

В Полтаве снесут еще три памятника

Экс-главе Минздрава Степанову объявили подозрение в махинациях с паспортами

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 242 620 солдат

В Крыму сообщают о взрывах на военном аэродроме и складе боеприпасов

Украина уже освободила 50% захваченных с февраля 2022 года территорий

Оккупанты активно перемещают технику из Мелитополя в Крым

19.07.23 14:46

ВСУ за месяц освободили больше территорий, чем россияне захватили за год, — глава британской разведки

18.07.23 10:53

Ученые почти выяснили, существуют ли инопланетяне

19.07.23 15:36

Россия уничтожила 60 тысяч тонн украинского зерна за два дня

18.07.23 16:24

В Киеве появились какие-то странные вандалы

19.07.23 10:46

В Украине значительно выросло производство пива

20.07.23 16:30

В ЕС озвучили, сколько зерна сейчас заблокировано в Украине

19.07.23 11:54

В ОК ЮГ рассказали о последствиях ночной воздушной атаки на юг Украины

20.07.23 11:10

Стало известно, будет ли изменен официальный курс доллара в Украине

20.07.23 09:49

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 240 010 солдат

18.07.23 13:20

В оккупированных Крыму и Мелитополе прогремели взрывы